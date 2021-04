Fant død mann utendørs på Kvam

Nyheter

– Det er funnet en død mann ute, like i nærheten av egen bolig. Mannen var i begynnelsen av 60-årene. Politiet undersøker saken. Vi har ingen holdepunkter så langt at det skal ha tilstøtt avdøde noe. Pårørende er varslet, meldte politiet på Twitter klokka 18.45 mandag.

Funnet av forbipasserende

Operasjonsleder Tor-André Gram Franck ved politiet i Møre og Romsdal sier til Rbnett at den døde ble funnet i 15.30-tida. Både politi og ambulanse rykket ut.

– Han ble funnet av forbipasserende. Mannen lå da mellom vegen og boligen, sier Gram Franck.

Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet, men har opprettet sak.

Gjør undersøkelser

– Blir det gjort videre undesøkelser i dag?

– Ja, vi gjør enkelte kriminaltekniske undersøkelser for sikre at vi ikke har gått glipp av noe, men som sagt er det ikke noe som tyder på at det skal ha skjedd noe kriminelt.

– Vil vedkommende bli obdusert?

– Det er et mulig utfall når noen dør ute og alene, men det blir det opp til juristene våre å vurdere, sier operasjonsleder Tor-André Gram Franck.