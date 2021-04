Enighet i lønnsoppgjøret – ingen storstreik

Nyheter

Meklingen kom i havn over 13 timer på overtid. Rammen er på 2,7 prosent, altså 0,1 prosentpoeng unna LOs krav.

NHO var i utgangspunktet villige til å gi 2,2 prosent, men til slutt havnet oppgjøret under ultimatumet til LO og YS på 2,8 prosent.

Det er også blitt enighet om et lavlønnstillegg på 1 krone i timen, etter det NRK får opplyst.

Det var lenge fare for at over 30.000 kunne bli tatt ut i streik, men streiken er nå avblåst.

Mellomoppgjør

LO, YS og NHO satt siden fredag klokken 10 hos Riksmekleren, og den opprinnelige fristen for å bli enige var ved midnatt natt til søndag.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. NHO ville sikre konkurransedyktighet med sitt forslag på 2,2 prosent.

Det ville reelt sett vært en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år.

Sperret inne av koronaregler

På grunn av koronarestriksjonene satt partene hver for seg på Hotel Opera i Oslo sentrum. De har ikke fått forlate sine soner eller gå fritt rundt på hotellet.

Partene har heller ikke fått forlate hotellområdet for å gå i butikken, for eksempel.

De mange tiltakene gjorde forhandlingene mer komplisert enn vanlig, sa riksmekler Mats Ruland lørdag.