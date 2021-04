Venter 200 biler i protest-konvoi

Nyheter

– Det vil være politisk sjølmord for politikerne å ikke høre på folket. Og folket krever at utbedringen av E136 gjennom Romsdalen og vestover mot Vestnes kommer i gang nå. Vi godtar ikke at denne vegen skubbes bakover i køen og at det ikke skjer noe, sier regionleder Jan Ove Halsnøy i Norges Lastebileierforbund region Vest.