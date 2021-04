Mulig streik kan ramme det meste av skoleskyssen

Nyheter

I to dager skal LO, NHO og Riksmekleren sitte i forhandlinger. Målet er å få mellomoppgjøret i land og unngå at over 35.000 arbeidstakere går ut i streik. Det skriver NTB.

Men kommer ikke partene til enighet, kan det få konsekvenser for buss- og ferjetilbudet i Møre og Romsdal.

Da vil all ordinær busstrafikk bli innstilt, bortsett fra i Rauma, Vestnes og på Skåla. Der blir bussene kjørt av Veøy Buss, som ikke er tatt ut i streik. Det skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

Disse busslinjene vil kjøre som normalt: 245, 247, 420, 423, 424, 428, 429, 482, 483, 487.

Skoleskyssen vil bli ramma i de områdene der det er streik. Fram forventer at individuelt tilrettelagt transport vil gå som normalt.

– Den ordinære skoleskyssen blir innstilt i Molde, og alle Romsdals-kommuner, utenom dem hvor Veøy Buss kjører. For Moldes del, betyr det at skoleskyssen vil gå som normalt til Vågsetra barne- og ungdomsskole og til Vistdal skole, dersom det blir streik, sier Jesper Wiig, seksjonsleder drift hos fylkeskommunen.

Enkelte av ferjene i noen av sambanda vil bli tatt ut som følge av streiken:

Halsa – Kanestrøm: alle avganger med C-ferja blir innstilt

Hareid – Sulesund: alle avganger med C-ferja blir innstilt

Seivika – Tømmervåg: alle avganger med B-ferja blir innstilt

Magerholm – Sykkylven: alle avganger med B-ferja blir innstilt

Molde – Vestnes: alle avganger med B ferja blir innstilt

Solevågen – Festøya: alle avganger med C-ferja blir innstilt

Ingen av hurtigbåtene i fylket vil bli ramma. Kystekspressen mellom Kristiansund og Trondheim vil gå som normalt.