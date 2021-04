Nyheter

Jens-Otto Sennesvik beskriver faren som usedvanlig sprek og oppegående i sin relativt modne alder. Han snakket med faren over telefon etter hans ankomst til sjukehuset, og fikk da inntrykk av et forventet kortvarig sjukehusopphold med utskriving påfølgende dag. Sønnen anerkjenner at behandlende personell på sjukehus kan begå feil - som andre.