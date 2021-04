Nyheter

(Driva:) Vegtrafikksentralen midt skriver på Twitter onsdag ettermiddag at fylkesveg 6136 på Sunndalsøra er stengt, ved Hårstad grustak i Litldalen. Grunnen til at den er stengt er fare for snøskred.

Det gjelder strekningen Hårstad - Tredal bru og Statens vegvesen oppgir ikke når vegen vil åpnes igjen.

Det er avisa driva som skriver dette.