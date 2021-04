Lasteskip i drift kan treffe kysten onsdag

Nyheter

Det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika har rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord. Det er fare for at det vil kantre, og da vil drivstoffet lekke ut i sjøen. Kystverket er i tett dialog med rederiet om berging, men det dårlige været i området gjør bergingsaksjonen vanskelig.

– Skipet driver fortsatt, og befinner seg 40–50 nautiske mil vest for Ålesund. KV Sortland er fortsatt på stedet. De er Kystverkets øyne og ører. Det er 15–18 meters sjø, samt vind på 18–20 meter i sekundet fra nord. Dette gjør det umulig for Kystvakten å gjøre noe annet enn å observere, melder Kystverket tirsdag kveld.

Tirsdag ble det forberedt hvilke ressurser som trengs dersom det blir behov for en oljevernaksjon.

Slepebåter på vei

Klokka 18 tirsdag kveld opplyser Kystverket at det kan ta drøyt et døgn før det 5.460 tonn store fartøyet driver inn mot land og kan grunnstøte.

– Per nå er det drøyt et døgn til det kan inntreffe, men det er sannsynlig at det vil bli koblet opp et slep før det. Kystverket vil i tilfelle eskortere slepet med KV Sortland, og sette egne loser om bord på slepefartøyene når det er mulig, skriver Kystverket.

Tirsdag kveld går to slepebåter ut fra Bergen og Kristiansund med kurs for havaristen. Disse skal etter planen være framme ved 3-4-tiden natt til onsdag.

Dersom været tillater det, vil personell bli satt om bord for å feste slepetau. Skipet skal så etter planen trekkes inn til land.

Lastet med båter

Eemslift Hendrika var lastet med servicebåter til bruk i oppdrettsnæringen. Det skulle til Trøndelag da lasten forskjøv seg og fartøyet mistet etter hvert motorkraft.

Båtene, som var lastet på dekk, er godt synlige på flere av bildene som Hovedredningssentralen Sør-Norge har sendt ut.

Klokka 13 tirsdag meldte Kystverket at en av båtene på dekk hadde gått over bord.

Overfor avisen IntraFish bekrefter beredskapsdirektør Hans-Petter Laahne Mortensholm i Kystverket at det ser ut til at det dreier seg om den største av båtene i lasten, en grønn servicebåt tilhørende serviceselskapet AQS. Båten skal ifølge VG ha en verdi på 66 millioner kroner.

– Sørgelig

– Vi har aldri hatt et totalhavari på et fartøy tidligere. Det er sørgelig. Det er både store krefter og verdier i sving her. Samtidig gleder vi oss over at liv ikke har gått tapt, sier daglig leder Ove Løfsnæs i AQS til avisen.

Den nederlandske båten sendte mandag formiddag ut nødsignal etter at lasten forskjøv seg og skipet fikk slagside. Sent samme dag mistet skipet all motorkraft og har vært i drift siden.

Hele mannskapet om bord ble berget i land etter at de måtte forlate skipet.

Skipet drev tirsdag kveld sørover med en fart på 1,5 til 2 knop og med slagside på 45 til 50 grader. Etter at den ene av båtene på dekket falt av, har fartøyet stabilisert seg noe og faren for at det skal kantre kan være redusert.