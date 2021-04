Nyheter

Dette er blant de ventede hendelsene første påskedag 4. april

Påskedagsmesse i Peterskirken i Roma

Det avholdes påskedagsmesse i Peterskirken klokken 10. Før pandemien ble messen holdt foran tusenvis av frammøtte på Petersplassen, mens den i år holdes i en nedskalert utgave. Pave Frans holder sin tradisjonelle Urbi et Orbi-tale og velsigner troende i byen og verden.

Nye samtaler om etiopisk kjempedemning

Kongos president Felix Tshisekedi er vert for en ny forhandlingsrunde om demningen Etiopia er i ferd med å ferdigstille i Blånilen på grensen mot Sudan. Etiopia, Sudan og Egypt har kranglet om prosjektet i flere år, og er så langt ikke blitt enige om hvordan damanlegg skal reguleres.

Tyske vintersportssteder lemper på koronatiltak

To landsbyer i delstaten Sachsen øst i Tyskland skal som en test åpne restauranter og hoteller for turister. Tyske myndigheter ville i utgangspunktet holde vintersportssteder åpne, men ble før jul en sterk pådriver for å stenge slike populære vinterreisemål i hele EU for å dempe smittespredning.

Naboduell i herrenes curling-VM

Norge møter Sverige i verdensmesterskapet i curling klokken 3 natt til mandag. Norges sterke start i mennenes curling-VM fortsatte da Sør-Korea ble knust 9–2 lørdag og Kina 9–5 natt til søndag. Norge har dermed vunnet sine fire første kamper i grunnspillet.









(©NTB)