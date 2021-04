Nytt smittetilfelle i Molde

Nyheter

Den smittede har testet positivt etter å ha kommet hjem fra utenlandsreise. Vedkommende er satt i isolasjon, og to nærkontakter er satt i karantene. De vil bli testet, skriver kommunen i ei pressemelding.

Kommunen er så langt ikke kjent med om dette dreier seg om en mutert virusvariant eller ikke.

Så langt i år er det registrert 62 tilfeller at koronavirus i Molde.

Teststasjonen på Nøisomhed har vært åpen enkelte av dagene i påska. Til sammen har 135 personer testet seg i løpet av påskehelga.

I romsdalregionen er det registret nye smittetilfeller i tre ulike kommuner det siste døgnet. To nye i Hustadvika, som ikke har sammenheng med hverandre. Fire nye i Vestnes; to fastboende og to i innreisekarantene på VARD sin brakkerigg på Trohaugen.

