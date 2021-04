Regionrådene i Romsdal og på Sunnmøre står sammen med NHO om vegprioriteringene

Første møte med Nye Veier

Regionrådene i Romsdal og på Sunnmøre har sammen med NHO hatt første møte med toppledere i Nye Veier AS for å argumentere for rask start på utbedringene av Eksportvegen.