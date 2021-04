Nyheter

640 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 640 koronasmittede i Norge. Det er 51 færre enn dagen før og 432 færre enn samme dag i forrige uke.

Det er registrert 228 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 16 under snittet de sju foregående dagene, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

California åpner for konserter og teater igjen

California åpner fra 15. april for innendørs konserter, teater og basketballkamper, samt private arrangementer, for første gang på over ett år.

Begrunnelsen er at smitteraten har falt til rekordlavt nivå i California. Kun Californias egne innbyggere får lov til å delta på arrangementene.

USA, Japan og Sør-Korea diskuterte Nord-Korea

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan møtte langfredag sine motparter fra Japan og Sør-Korea for å diskutere Nord-Korea.

Samtalene omfattet blant annet en gjennomgang av USAs politikk overfor Nord-Korea, samt andre sikkerhetssaker i Stillehavsregionen, opplyser Det hvite hus.

Kenya får milliardbeløp fra IMF

Det internasjonale pengefondet (IMF) har godkjent en hjelpepakke på nær 20 milliarder kroner til å håndtere landets sårbare økonomiske situasjon.

Beløpet på 2,34 milliarder dollar skal spres over 38 måneder, med en umiddelbar utbetaling på 307,5 millioner dollar, i overkant av 2,6 milliarder kroner, som skal være «anvendelig som budsjettstøtte», heter det i en uttalelse fra IMF.

FN-soldater drept i Mali

Fire soldater fra FNs fredsbevarende styrke ble drept og 19 såret i et angrep mot en FN-leir i Mali langfredag.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet på det sterkeste. Han oppfordrer myndighetene i Mali til å gjøre alt de kan for å identifisere og stille gjerningsmennene til ansvar