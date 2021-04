40 dropper ut hver dag

Nyheter

RAUMA: – Dette er alvorlig, sier Arbeiderpartiets stortingskandidat Per Vidar Kjølmoen. Han mener det må tas et målrettet krafttak for å få flere unge til å velge yrkesfaglig utdanning i den videregående skolen. Ungdommene må også få hjelp slik at de gjennomfører utdanningen og får fagbrev.