Margareth fra Elnesvågen er valgt som rektor på et av Norges største universiteter:

– Et stort ansvar jeg ser fram til

I januar trakk den forrige rektoren ved Universitetet i Bergen seg. Da tok Margareth Hagen over. Nå er hun demokratisk valgt inn i stillingen for minst fire og et halvt år til – med et klart flertall av stemmene.