Nyheter

Det melder politiet på Twitter.

Ulykka fant sted rundt klokka halv sju fredag kveld.

Utforkjøringa skal ha skjedd på fylkesveg 64 ved fotballbanen. Det var en mann og en hund i bilen.

Operasjonsleder forteller at mannen er fraktet til Molde sjukehus med et foreløpig ukjent skadeomfang. Hunden er kjørt til dyrlege for sjekk og behandling.

Årsaken til ulykka er ukjent.

Saka oppdateres.