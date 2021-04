Mye ekstra slit for å komme seg til topps

Nyheter

Rbnett har møtt en god del skigåere i Isfjorden de siste dagene. Været har ikke vært på topp, og for å finne snøen må de flere hundre meter oppover i lia, men til topps skal de. Det innebærer en lang etappe med bæring av ski, for eksempel helt opp til Skarsetra for de som skal på Galtåtind eller Skarven. Så må de skifte skotøy og utstyr før skituren faktisk blir en skitur.