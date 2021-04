ROR-leder Alf Reistad er bekymret for debattklimaet i vegsaka:

– Folk må besinne seg

– Tonen i debatten for eller mot E39 og Møreaksen har blitt sånn at unge folk distanserer seg. Folk er «fed up" av hets, usakligheter og usannheter, sier daglig leder Alf Reistad i Romsdal regionråd. Han ber begge sider i debatten om å besinne seg.