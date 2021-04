Nyheter

– Jo mer jeg leser vedtektene for selskapet Nye Veier AS og innspillene som har kommet til Nasjonal transportplan, desto sikrere blir jeg på at vi ikke kan være trygg på at utbedringen av vegen gjennom Romsdalen vil skje raskt. Stortinget har jo ingen mulighet til å instruere Nye Veier om når anleggsarbeidene i Romsdal skal startes, sier Kristin Sørheim (Sp) som er leder for samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.