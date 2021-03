Ingen trafikk Vik-Julbøen før ny veg frå Ørskogfjellet er ferdig

Nyheter

På begge sider av fjorden går debatten friskt om dei nye vegane som fører til den planlagte tunnelen under Romsdalsfjorden. I Vestnes er mange redd for at dagens vegstrekning på fylkesveg 661 frå Furneskrysset til Vik vil bli brukt som tilførselsveg til Møreaksen i mange år framover, dersom den nye planlagte vegen med tunnel frå Ørskogfjellet til Vik ikkje blir bygd samtidig med tunnel under fjorden.