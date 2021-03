Går hardt ut mot politisk motstander: – Nå må folk begynne å puste med magen

Nyheter

I en kommentar under et innlegg på Facebook-siden Folkeaksjonen MuM (Møre uten Møreaksen) går gruppeleder i Molde SV, Kim Thoresen-Vestre, knallhardt til angrep på Molde kommunes administrasjon. Innlegget retter seg mot at kommunens administrasjon ber Vegvesenet fortsatte planarbeidet på strekningen Bolsønes-Årø E39. I innlegget skriver Thoresen-Vestre blant annet: