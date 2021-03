Må bruke dobbelt så mye på veg: – Betydelig forfall, sier rapport

Nyheter

Det går fram av Vegplan for perioden 2021–2028 som kommunedirektøren i Hustadvika nå har lagt ut på offentlig høring. Planen dokumenterer at det kommunale vegnettet i Hustadvika har forfalt over tid. De årlige bevilgningene til opprusting og vedlikehold av vegene har vært langt mindre enn behovet. Resultatet er ifølge rapporten at skader på de kommunale vegene ikke er utbedret.