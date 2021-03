Varslet politiet etter mistanke om brudd på karanteneregler

Nyheter

(ÅA): Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand ber innstendig folk om å ha respekt for det muterte viruset, som til sammen fire personer i Rauma nå er smittet av.

– Dette viruset er mye mer smittsomt enn det vi hadde i utgangspunktet. Nå er det veldig viktig at folk forholder seg til karantenereglene. Politiet griper fatt i det hvis ikke folk følger påleggene, sier Aursand. Han minner om at det også nasjonalt er et økt fokus på å reagere på brudd på karantenebestemmelsene.

– Det er viktig at folk forholder seg til det som er meddelt. Det kan være at det er språkproblemer, men like fullt skulle folk være orientert om hvordan reglene er i Norge. Noe av det som har skjedd er unødvendig. I Rauma ser ut som noen har brutt karantenebestemmelsene, sier kommuneoverlegen, som opplyser at kommunen har kontaktet politiet om forholdet.

Fire smittet sist uke

Onsdag ble én person registrert smittet av den britiske mutasjonsvarianten av covid-19-viruset. Vedkommende kom fra utlandet på besøk til Rauma. Personen ble satt i isolasjon og tre kjente nærkontakter ble ilagt karantene og skulle testes.

Fredag ettermiddag kom svaret på testene: Alle de tre nærkontaktene var smittet.

– Som følge av de nye smittetilfellene settes ca. 70 personer fra en arbeidsplass i Rauma i karantene og testes i løpet av fredagen, opplyste kommunen.

En av de smittede jobber i en bedrift i Rauma.

– Derfor har vi satt i gang smittesporing på samtlige som jobber i bedriften – for sikkerhets skyld. Dette for å få oversikt. Alle er i karantene til og med langfredag. Vi har også iverksatt et apparat i kommunen hvor tre personer skal stå for smittesporing hvis det blir et utbrudd på den aktuelle bedriften.

Håper at smitten er avgrenset

– Vi håper at dette er avgrenset til den ene familien. De bor i samme bygning som en annen familie, og den andre familien har testet negativt.

Kommuneoverlegen opplyser at det blir muligheter for testing mandag, tirsdag og halve onsdagen. Og de har sørget for spesialtransport av prøver hvis det blir nødvendig.

63 av 64 ved bedriften der en av de smittede jobber, testet seg fredag. En skal teste seg lørdag.

Mikrobiologisk avdeling ved Molde sjukehus fikk prøvene fredag kveld. Prøvesvarene vil trolig foreligge lørdag ettermiddag.

– Laboratoriet hadde fredag det høgeste antall analyser siden utbruddet i mars i fjor, sier Aursand.

Han vil enn så lenge ikke gå ut med hvilken bedrift i Rauma som en av de smittede jobber ved.

– Men hvis smitten brer om seg i bedriften, så er vi nødt til å si fra, sier Aursand.

Denne saka ble først publisert av Åndalsnes Avis.