Ordføreren forsvarer administrasjonen: Viktig å opprettholde dialogen med Vegvesenet

Da det i mai i fjor ble flertall i kommunestyret i Molde for å si nei til fire felt mellom Bolsønes og Kviltorp, stoppet Vegvesenets planarbeid for strekningen opp. Vegvesenet henvendte seg til Molde kommune og spurte om hvordan de nå skulle forholde seg til dette. Etter fire måneder sørget administrasjonen for at arbeidet ble tatt opp igjen.