Mor, far og bestefar tiltalt for grove overgrep mot barn og barnebarn

Nyheter

I midten av september må ei mor, en far og en bestefar møte i Romsdal tingrett. Alle tre er tiltalt for grove overgrep og grov mishandling av sine barn og barnebarn. Det var NRK som omtalte saka først.

Det er riksadvokaten som har bedt politiet i Møre og Romsdal ta opp igjen saka, skriver NRK.

Familien bodde i ei lita bygd i Møre og Romsdal da overgrepa og mishandlinga mot de tre søsknene skal ha skjedd. Det skal ha pågått over flere år.

Strafferamme på 21 år

Til NRK sier statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim at saka er uvanlig, og at den har ei strafferamme på 21 års fengsel.

– Dette er en alvorlig sak, når det skjer i en søskenflokk på tre, og begge foreldra og bestefaren har forgrepet seg, sier hun til NRK.

Via sin bistandsadvokat uttrykker søsknene glede over at det nå er tatt ut tiltale mot foreldrene og bestefaren, og opplever det som at de blir trodd. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld, skriver NRK.

Ifølge kanalen skal politiet ha startet etterforskning allerede i 2013, men denne ble lagt vekk året etter. Det har kommet fram nye bevis i senere tid, men dette ønsker ikke Thorn Nordheim å utdype.

I fosterhjem

I tiltalen kommer det fram hvordan foreldrene og bestefaren skal ha forgrepet seg på alle tre søsknene, hvor et av dem bare var ett år. De andre var under ti år da overgrepene skjedde.

Foreldrene og bestefaren skal også ha slått og sparket de to eldste barna, og brent dem med lighter flere steder på kroppen. Volden skal ha skjedd ved flere anledninger, foran og i nærheten av de andre søsknene.

I tiltalen kommer det fram at det i ettertid har blitt funnet videomateriale som seksualiserer barn hos en av de tiltalte.

Barna har nå flyttet fra Møre og Romsdal, og bor i fosterhjem, skriver NRK.