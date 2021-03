Fryktet å miste kontroll på bråtebrann – ringte 110

Nyheter

Like etter klokka 19 lørdag kveld meldte Møre og Romsdal 110-sentralen om en bråtebrann ute av kontroll i Eidsbygda.

– Vi kom fram til stedet for litt siden, og der er det rolig stemning. Innringer var tidlig ute med å melde fra til 110 om at han trengte bistand. Hageslangen han skulle slukke bråtebrannen med, var ikke lang nok til å få slukket hele området. Han var litt redd for at brannen kunne spre seg raskere enn han kunne slukke, sier Steffen Leganger, operatør hos 110-sentralen.

Bråtebrannen skal ha foregått på melders egen eiendom.

Leganger roser mannen for å ha tatt kontakt med brannvesenet tidlig.

– Det er veldig viktig at folk ringer og melder fra når de ser at det kan bli et annet utfall enn de hadde trodd. Sjøl om det ikke var et veldig stort område, kunne det ha fått større konsekvenser enn det fikk. Nå er det ingen fare på ferde, og vi er der og hjelper til med å sjekke temperatur og for å få på med vann, så vi er sikker på at alt blir slukket, sier han.