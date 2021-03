Folk leverer søppel som aldri før: – Vær forberedt på kø, sier RIR-sjefen

Nyheter

I koronoatiden produserer folk søppel som aldri før: I 2020 ble det levert over 3600 tonn mer avfall til gjenvinningsstasjonene til Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) enn året før. De private husholdningene alene stod 1500 tonn av økningen, resten kom fra bedrifter og offentlig virksomhet.

Enorm økning

– Det er opp 19 prosent i forhold til 2019. Det er en enorm økning. Aktiviteten ved anlegget i Årødalen har vært formidabelt. Men takket være en fantastisk innsats fra de ansatte så har vi håndtert det bra, sier daglig leder for RIR, Frode Erlandsen til Romsdals Budstikke.

– Hva skyldes den store økningen?

– For det første hadde mange en stor ryddesjau i fjor vår. Da ble det levert veldig mye. Og under pandemien er folk mye mer hjemme og har endret livsstilen slik at det produseres mer avfall. Blant annet en god del mer matavfall.

– Regner du med at avfallsmengden vil gå ned etter at pandemien er over og vi er tilbake til det normale?

– Jeg håper det. Som renovasjonsselskap er det viktig for oss at folk blir bevisst på miljøaspektet og blir flinkere til gjenbruk og vedlikehold framfor bruk og kast.

– Er vi blitt bedre på å kildesortere nå når vi produserer mer avfall?

– Våre kunder er stort sett veldig flinke til å kildesortere, og vi blir stadig litt bedre. Men det som vi sliter med er at det er for mye mat i restavfallet. Vi har gjort analyser som viser at det er inntil 20 prosent mat i restavfallet. Det er for mye. Der håper vi folk blir mer bevisst, sier Erlandsen.

Må regne med kø

I påskeuka regner Erlandsen med at det på nytt blir kø på gjenvinningsstasjonene. For å overholde to-metersregelen vil det være en begrensing på fem biler samtidig inne på stasjonene i Årødalen og på Varhol, og tre biler på de mindre stasjonene.

– Vi regner med at mange benytter fridagene til å kvitte seg med avfall. Kombinert med at det blir færre biler inne på stasjonene samtidig så kan det bli kø, sier Erlandsen

– Hvilke smittevernkrav setter dere til de som skal levere avfall på stasjonene?

– Vi oppfordrer de som kommer til oss om å holde to meters avstand, og bruke munnbind inne på stasjonene. Både av hensyn til andre som er der og av hensyn til de ansatte. Og kan man bruke Vipps i stedet for betalingsterminal så setter vi pris på det. Da slipper vi den fysiske overleveringen av betalingsterminalen.

– Når er det gunstig å komme for unngå kø?

– Vanligvis så er vel det tidlig på dagen, men om alle tenker sånn kan jo det bli en flaskehals. Så jeg tenker at jeg bare anbefaler at man tar turen, eventuelt snur og kommer tilbake senere om man ser at det er kø. Man kan også ringe opp på forhånd og høre om det er kø først. Uansett bør folk ha med seg tålmodighet og beregne litt ekstra tid.

Gjenvinningsstasjonen i Årødalen har i påska ordinær åpningstid mandag og tirsdag, og stenger klokka 12 onsdag 31.mars. Resten av påska er stasjonen stengt.