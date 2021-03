Nyheter

Søk etter sjark i Nordland fortsetter med full styrke

Leteaksjonen etter en savnet sjark fortsetter i Vestfjorden i Nordland etter nødsignaler onsdag kveld. En tom redningsflåte er funnet i området.

Den 31 fots store Viksund-sjarken meldte om problemer i 19-tiden onsdag, og en times tid senere mistet man radiokontakten. Redningshelikopter og fire fartøyer fra Kystvakten er i området.

Nord-Korea med ny oppskytning

Nord-Korea skjøt opp to innretninger som styrtet i havet øst for landet, opplyser Sør-Korea. Japan og USA sier det er snakk om ballistiske missil.

Det i så fall den første testen av et ballistisk missil siden president Joe Biden tok over styringen i USA, ifølge nyhetsbyrået AFP og Reuters. Oppskytningen er den andre på under en uke.

984 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 984 koronasmittede i Norge. Det er 101 færre enn dagen før og 80 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til torsdag er det registrert 90.104 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

AstraZeneca nedjusterer vaksineeffekt

AstraZeneca har oppdatert dataene om hvor godt legemiddelselskapets koronavaksine virker og sier nå den er 76 prosent effektiv mot symptomatisk sykdomsforløp.

Det er en nedjustering fra 79 prosent, som var tallet AstraZeneca opplyste om mandag i forbindelse med en amerikansk fase 3-studie. Det svenskbritiske selskapet sier vaksinen er 85 prosent effektiv for personer over 65 år.

Forsinket OL-flamme har startet reisen mot Tokyo

Den tradisjonsrike fakkelstafetten som ble koronautsatt, har startet den 121 dager lange reisen i Japan på vei mot de olympiske sommerleker i Tokyo.

Den olympiske ilden tennes i Tokyo 23. juli, et år forsinket og uten tilskuere, men stafetten er et stort steg i riktig retning, sier Japans OL-sjef Seiko Hashimoto.

