Slik følger du koronarådene i Molde

Nyheter

Molde kommune har onsdag oppdatert korona-forskriftene på sine hjemmesider. Forskriftsendringen trer i kraft ved midnatt 24. mars.

Sosial kontakt



Her er de nasjonale rådene for sosial kontakt som gjelder fra 25. mars 2021 og inntil videre. De gjelder også for Molde kommune:

Én-meteren er blitt til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

Ha få kontakter og de samme over tid. Du bør ha maks ti sosiale kontakter per uke.

Du bør ha maks to gjester på besøk.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år, kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Du er anbefalt å bruke munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Du bør bare bruke kjøpesentre og varehus i hjemkommunen din.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. De skal også dokumentere at det er gitt beskjed til ansatte om hvordan dette skal gjennomføres.

Molde kommune har i dag oppdatert reglene for ansatte og vikarer.

– Så langt det er praktisk mulig, skal ansatte i kommunen nå jobbe hjemmefra, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald. Hun ber om at øvrige arbeidsgivere i kommunen følger opp forskriftsendringen med å legge til rette for hjemmekontor der det er praktisk mulig. Det opplyser Molde kommune via ei pressemelding onsdag.

Arrangement

Molde kommune følger nasjonale regler og anbefalinger, og anbefaler at alle planlagte arrangement avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes, gjelder disse reglene fra

25. mars 2021 og inntil videre:

Innendørs er det tillatt med maksimalt 20 personer på arrangement med faste, tilviste sitteplasser.

Det er tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det brukes faste, tilviste plasser.

På utendørs arrangement er det maksimalt tillatt med 50 personer.

På innendørs idrettsarrangementer for personer under 20 år tillates det 50 personer, så lenge disse tilhører idrettslag i samme kommune.

Uteliv og servering

Det er forbud mot servering av alkohol i hele Norge fra natt til torsdag 25. mars 2021.

Som arrangør er du ansvarlig for:

å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal denne slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det lages en oversikt.

å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet

å følge relevante standarder om smittevern

å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.

Du kan ikke søke Molde kommune om unntak.

De nasjonale smittevernreglene gjelder for alle. Molde kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.

Idrett og aktivitet

Det er de nasjonale smittevernreglene som gjelder i Molde. Dette er de nasjonale reglene som gjelder fra 25. mars og inntil videre:

Barn og unge under 20 år kan som trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, med unntak av tilbud som må stenge (se nedenfor).

Det er forbudt med innendørs, organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne. Det er unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent: tilbud til de som er bosatt i kommunen. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent: skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud må holde stengt.

Reiseråd

Lokale reiseråd:

Unngå handleturer, besøk og andre fritidsreiser til Ålesund, Giske og Sula i perioden 22.03.21 - 11.04.21

Pendlere fra Ålesund, Giske og Sula bør ha hjemmekontor i samme periode

Nasjonale reiseråd, som også gjelder for Molde:

Reiser til utlandet frarådes.

Utsett alle reiser som ikke er nødvendige, med unntak av: Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor. Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer. Reiser til hytte sammen med egen husstand.



Kommer du fra et område i Norge med mye smitte?

Kommer du fra en kommune med strengere smitteverntiltak enn vi har i Molde, så bør du som hovedregel følge de anbefalingene som gjelder i den kommunen du bor i til vanlig mens du oppholder deg i Molde. Du skal ikke teste deg uten at du har symptomer. Det samme gjelder dersom du har hatt besøk fra en annen kommune.