Nytt smittetilfelle i Molde

Personen som har fått påvist smitte er tilreisende fra Oslo. Smittekilden er kjent og tre nærkontakter er satt i karantene. og skal testes i dag.

– Det er så langt ikke kjent hvorvidt dette dreier seg om en mutert virusvariant, sier assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald i Molde kommune.

Molde kommune har nå åtte registrerte tilfeller av korona i mars måned og 61 tilfeller så langt i 2021. Rakvåg Roald ber alle nå være nøye med å følge smittevernrådene for påskeferien:

– Det er veldig viktig at alle er nøye med å følge reiserådene for påskeferien. Dersom du kommer til Molde fra en kommune som har strengere smittevernregler enn vi har, så bør du følge de reglene som gjelder i den kommunen du bor i til vanlig. Du trenger ikke å teste deg uten at du har symptomer, men vær rask med å bestille time for testing selv ved små symptomer på sykdom.