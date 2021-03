Begynte å få sving på bedriften igjen. Så ble det «øldugnad» før ny nedstenging

Nyheter

Siste ølservering på minst tre uker er altså klokka 22 onsdag kveld. For driverne av Tapp & Kork er nedstengingen et nytt slag i ansiktet, men de har ikke annet valg enn å følge myndighetenes krav. Daglig leder og medeier Christoffer Ruud innrømmer at han ønsket seg bedre nyheter til påske, ei massiv høytid som virkelig skulle få opp omsetningen igjen.