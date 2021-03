Uten nye innstramninger ville det bare vært et spørsmål om tid før smitten spres enda mer.

Rbnett ruslet onsdag formiddag bortover Storgata i Molde for å høre hva folk mener om de nye og strengere nasjonale smitteverntiltaka som ble kunngjort tirsdag kveld. Blant disse er to meters avstand, maks to på besøk, skjenkestopp og avlysing av arrangementer.