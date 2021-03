Går for vidare drift ved Øvre Bergmo barnehage

Nyheter

– Opptaket er krevjande i år, men alle barn med rett skal få tilbod om plass i hovudopptaket. Spørsmålet er kor langt vi skal strekke strikken for å ha stor nok reservekapasitet til det løpande opptaket. Det sa fagleiar Lina Dahlsveen og kommunalsjef Ann-Mari Abelvik under orientering til hovudutval for oppvekst, kultur og velferd i Molde om barnehagesituasjonen.