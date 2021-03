– Derfor må vi innføre nasjonale innstramminger nå

Nyheter

– Det er nødvendig med strengere tiltak nå, sier helseminister Bent Høie (H).

Høie understreker at tiltakene som trer i kraft fra midnatt natt til torsdag og gjelder til 12. april, ikke erstatter de lokale tiltakene.

– Vi har varslet nasjonale innstramminger hvis smitten ikke går ned. Nå må vi gjøre det. De nye tiltakene gjelder hele landet, de vil først og fremst oppleves som en innstramming der smitten er lav, sier Høie.

– Smittetallene ligger stabilt høyt, situasjonen er blitt mer ustabil, og vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Smittesporingen er under press i mange kommuner, sier helseministeren.

To meters avstand innføres i stedet for én meter, og man kan maks ha to gjester på besøk i Norge, har regjeringen bestemt.

– De som du til nå har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til, opplyste helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Vi anbefaler nå maks to gjester på besøk. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk, sa Høie om de nye rådene for påsken.

Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

De nye tiltakene trer i kraft natt til torsdag 25. mars, og regjeringen vil ta en ny vurdering 12. april.

Regjeringen innfører råd om to meters avstand og maks to gjester på besøk.

Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet fra torsdag 25. mars, opplyste helseminister Bent Høie (H) tirsdag.

Personer som har vært i utlandet, må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Regjeringen kan ikke lenger legge fram en plan for gjenåpning av samfunnet i slutten av mars. Statsministeren vil redegjøre for dette i Stortinget over påske.

Det varslet helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse tirsdag der han kom med nye nasjonale innstramminger.

– Vi har tidligere varslet at vi trolig kom til å legge fram den langsiktige planen for gjenåpning av landet i slutten av mars. Det kan vi ikke gjøre sånn som situasjonen er nå, men arbeidet med planen er i full gang, sier Høie.

– Statsministeren har derfor bedt Stortinget om å få komme og redegjøre for den langsiktige gjenåpningsplanen over påske, sier Høie.

