Moldes skolekart kan bli endra - dette er forslaga

Vidareføring som i dag, samanslåing, eller nedlegging. For ei rekke av skolane utanfor Molde sentrum er dette alternativa, lista opp i ny skolebruksplan for Molde kommune som no er lagt ut på høyring. Fagleiar for skole i Molde kommune, Ivar Vereide, orienterte måndag hovudutval for oppvekst, kultur og velferd i Molde om framlegget til ny skolebruksplan.