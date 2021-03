Nyheter

Mange så fram til at regjeringen ville komme med penger i mai slik at utbedringen av E136 i Romsdalen kunne komme i gang i år. Vegen er den viktigste transportkorridoren inn og ut av Møre og Romsdal, og har stått på vent i åresvis fordi pengene har uteblitt. I stedet for å finne penger overrumplet regjeringen med å si at oppdraget med å utbedre E136 skal tas fra Statens vegvesen og gis til Nye Veier AS. Regjeringen vil ikke nøye seg med å utbedre riksvegen gjennom Romsdalen, men legger også inn i oppdraget strekningen fra Vestnes til Åndalsnes og fra fylkesgrensa mot Innlandet til Dombås.

Regjeringen er begeistret over hvor raskt og økonomisk effektiv Nye Veier AS har vist at de kan være med å bygge motorveger. Nå vil de la Nye Veier bygge andre typer riksveger. Når Nye Veier får oppdraget overlater politikerne styringen av prosjektene til dette selskapet. Det er dette som har gjort både politikere og næringslivet i Møre og Romsdal bekymret. Risikerer vi at E136-utbedringen forsinkes med flere år?



Vi deler bekymringen. Folk flest er ikke så opptatt av hvem som bygger vegen, bare jobben blir gjort. Og det raskt. Utbedringen av den sterkt trafikkerte vegen gjennom Romsdalen kan ikke settes mer på vent. Krabbefeltet fra Rødstøl til Stuguflaten er ferdig planlagt, andre strekninger kommer.

Det finnes flere måter å sikre rask gjennomføring av E136-prosjektet på. Både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV vil at Statens vegvesen skal fortsette å ha oppdraget. Hadde Statens vegvesen fått de samme rammebetingelsene som Nye Veier, med en pott penger å bygge for, kunne Vegvesenet vært i gang allerede. Den andre måten å forsikre seg om at E136 utbedres raskt, er å gi så tydelige føringer til Nye Veier at de ikke kan sjonglere dette oppdraget etter eget forgodtbefinnende. Styret for Nye Veier er besatt av folk med topp kompetanse. Styret må være temmelig tonedøv hvos de ikke oppfatter at et samlet politisk Møre og Romsdal og et samlet næringsliv krever E136 utbedret nå. Hvilket av statens to selskap som får oppdraget med E136, avgjøres i forhandlinger i Stortinget før juni. Da må det også komme en tidsgaranti for anleggsstart som folk kan godta.