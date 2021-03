Nye Veier om E136: – Vi er klare

Nyheter

(Åndalsnes Avis) Direktør for planlegging og drift i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland, er forundret over kritikken som har kommet fra ulikt politisk hold i forhold til at det vi komme en betydelig forsinkelse på E136 dersom de får tildelt strekninga mellom Ålesund og Dombås, slik regjeringa nå foreslår. Han mener det må bety at noen mener prosjektet har får dårlig samfunnsnytte til å bli prioritert av Nye Veier tidlig i perioden for ny Nasjonal Transportplan.