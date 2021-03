Nyheter

Frp holder landsstyremøte

Frp-leder Siv Jensen holder sin siste landsstyretale som partileder på partiets landsstyremøte lørdag formiddag. Talen finner sted på Fremskrittspartiets partikontor, og talen strømmes på nett.

Rapper-demonstrasjon i Barcelona

Det er lørdag planlagt nye demonstrasjoner i Barcelona med krav om at den katalanske rapperen Pablo Hasél løslates. Rapperen ble pågrepet i forrige måned, etter nylig å bli dømt til ni måneders fengsel for flere ytringer i sosiale medier. Pågripelsen førte til store og voldelige demonstrasjoner.

Rettshøring om Salvini

Det er rettshøring for å avgjøre om Italias tidligere innenriksminister, høyrepopulisten Matteo Salvini, skal stilles for retten. Han anklages for ulovlig frihetsberøvelse etter at han i 2019 nektet et redningsskip med 160 flyktninger om bord å gå til kai på øya Lampedusa.

Polen stenger

I Polen har de slitt med et av de høyeste smittetrykkene i verden. Lørdag starter en tre uker lang delvis nedstengning for å forsøke å få bukt med smitten i landet.

Haalands Dortmund møter FC Köln

Erling Braut Haaland har hittil scoret 19 mål i den tyske Bundesliga denne sesongen. Lørdag kan målfesten fortsette når Dortmund møter Ståle Solbakkens gamle lag, FC Köln.