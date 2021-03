Nyheter

En personbil havnet på taket på fv. 664, Stavikvegen, i Bud lørdag kveld. Det meldte politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Da nødetatene kom til stedet, hevdet sjåføren, en mann i slutten av tenårene, å være uskadd. Ingen flere var involvert i ulykken.

Sjåføren mistenkes for ruskjøring og for å ha kjørt uten førerkort. Han sendes til sjukehus for helsesjekk og blodprøve, opplyser politiet.