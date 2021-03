Disse prosjektene i Møre og Romsdal får penger i NTP

Nyheter

Regjeringen la fredag fram Nasjonal transportplan for 2022–2033. 1.200 milliarder kroner skal brukes til nybygging og vedlikehold av veger, jernbane og andre samferdseseltiltak. Her finner du en oversikt over tiltakene som er prioritert i Møre og Romsdal fylke slik den ble presentert i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.