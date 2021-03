Ordfører Yvonne Wold (SV) vil ikke ha forsinkelser på E136

– Vi krever en tidsfrist

– Jeg ser ikke merverdien i at Nye Veier skal overta ansvaret for å utbedre E136. Får Nye Veier oppdraget, må det stilles krav om tidsfrist for oppstart og sluttføring, sier ordfører Yvonne Wold i Rauma.