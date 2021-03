Møreaksen vil gi Ålesund og Molde en ny dynamikk, sier Knut Arild Hareide

– Trasévalget er tatt

Samferdselsminister Knut Arild Hareide gir følgende melding til dem som lurer på om andre vegløsninger for å krysse Romsdalsfjorden er aktuelle: – Hovedvalget for trasé for Møreaksen er tatt, sier Hareide til Romsdals Budstikke.