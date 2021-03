Nyheter

MOLDE: – Til og med Kristin Sørheim (Sp), leder av Samferdselsutvalget i fylket og som tidligere har argumentert for Møreaksen med nettopp et felles bo- og arbeidsmarked, sier nå at hun har mindre tro på dette, sier Møreaksen-motstander Tovan om en uttalelse Sørheim kom med til Romsdals Budstikke i mars.