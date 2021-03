Nyheter

I toppen av europeisk fotball går sesongene i hverandre. Det hører til sjeldenhetene at et norsk fotballag henger med i Europa League til langt ut på våren. Molde Fotballklubb skreiv historie i år. «Skuffa, men stolt», sa MFK-supporter Pernille Huseby på Rbnett sin fotballsending etter kampen mot Granada torsdag kveld. En presis oppsummering som traff mange. Man har kommet ganske langt når man er litt skuffa over å bli slått ut mot et lag fra La Liga i en åttendedelsfinale. Ekstra surt var det kanskje at Granada trakk Manchester United i kvartfinalen.