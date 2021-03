Ordføreren måtte stå skolerett for kommunestyret – slik svarte han

Nyheter

MOLDE: – At jeg ikke ba om sitatsjekk i et organ som VG, er egentlig en nybegynnerfeil. Det tar jeg kritikk på. Jeg må også innrømme at jeg undervurderte at de store mediene hadde «osloperspektivet», og at det åpenbart var et for følsomt tema til å kunne forvente et saklig ordskifte, sa Torgeir Dahl (H) til kommunestyret.