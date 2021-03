Molde kommune: Flypassasjerene trenger ikke å gå i karantene eller teste seg

Nyheter

– De som må i karantene ble raskt kontaktet av smittesporingsteamet i Molde kommune. De som ikke har hørt noe fra oss, trenger ikke å gå i karantene eller å teste seg, sier assisterende kommunedirektør i Molde, Britt Rakvåg Roald.

I en oppdatering torsdag opplyser kommunen at de som ikke er blitt kontaktet, skal følge de nasjonale smittevernreglene som gjelder for reiser innenlands. Reiser du til en kommune med andre regler enn der du bor, anbefaler Helsedirektoratet at du følger de reglene som er strengest.

– Dersom du for eksempel kommer til Molde fra Oslo eller en kommune i Viken, bør du følge de reglene som gjelder der, sier Rakvåg Roald.