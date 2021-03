15 milliarder til fylkesvegene- Torve ikke fornøyd

Nyheter

Fredag legges Nasjonal Transportplan for de neste 12 årene fram. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) røper et historisk løft for fylkesvegene: Til sammen er 15, 9 milliarder kroner satt av til utbedring av fylkesvegene i 12-årsperioden. Ifølge NRK skal det fordeles på 825 millioner kroner ekstra hvert år til oppgradering av veg og sikring av tunneler i de første seks årene. Deretter blir det en milliard til vegene hvert år de siste seks årene i planperioden.