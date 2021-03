Nytt utbrudd i Sunndal: En innlagt på sykehus - avventer mange testsvar

Nyheter

(Driva) Det er ingen nye positive tester fram til klokken 17 onsdag, og smittesporing knyttet til de kjente smittetilfellene er gjennomført. Rundt 60 personer er satt i karantene totalt, heter det i en pressemelding fra kriseledelsen.

Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad uttalte tidligere i dag at vi også denne gangen heldigvis kom i gang med smittesporing i en tidlig fase av det som nå kan betegnes som et utbrudd, og foreløpig har oversikt over smitteveiene.

Oppdatering fra kriseledelsen i Sunndal: Flere nye positive koronatester - i gang med smittesporing To nye er koronapotitive. De er nærkontakter av kvinnen fra Østlandet som i helga besøkte Sunndalsøra.

Kriseledelsen avventer derfor videre testsvar av nærkontakter før eventuelle lokale tiltak vurderes.

- Men vi ser jo at smittetrenden nasjonalt er økende, og at en av våre nabokommuner nå har stengt ned, sier leder i kriseledelsen Ståle Refstie. Så vi følger situasjonen nøye, og er klar til å iverksette tiltak på kort varsel.

Det er nå svært viktig at vi alle fortsetter innsatsen med å følge de kjente smitteverntiltakene, begrense sosial kontakt og unngå unødvendige reiser. Vær oppmerksom ved luftveissymptomer, hold deg hjemme og test deg umiddelbart ved symptomer.

Når det gjelder utbruddet med det sørafrikanske mutasjonen, anses dette som avsluttet. Siste smittetilfelle knyttet til utbruddet var 6. mars, og alle er nå friske og ute av isolasjon.

Denne saka ble først publisert av Driva.