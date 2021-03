Her er årets påskeråd for hytter og hotell

Nyheter

Etter at regjeringen la fram sine råd og anbefalinger for påskeferien forrige uke, har smittesituasjonen forverret seg drastisk flere steder. Oslo strammet inn ytterligere etter over fire måneder med svært inngripende tiltak. Det er innført forbud mot å ta imot mer enn to gjester i hjemmet i hovedstaden.