Domstol vil anerkjenne likekjønnede ekteskap

Nyheter

Høyeste smittetall så langt under pandemien

Det siste døgnet er det registrert 1.156 koronasmittede i Norge, ifølge oversikten i MSIS. Tallet er 442 høyere enn samme dag for en uke siden. Det er første gang det blir registrert over 1.000 smittede på ett døgn.

Også for Oslo er tallet det høyeste så langt. 495 personer ble registrert med positiv covid-19-prøve det siste døgnet.

Åtte drept i skyteepisoder i Atlanta-området

En 21 år gammel mann er pågrepet etter tre skyteepisoder i Georgias delstatshovedstad Atlanta og i forstaden Acworth. Åtte personer er drept i angrepene, som rettet seg mot massasjesalonger.

Motivet for skytingen er ukjent, men seks av de åtte ofrene var asiatiske amerikanere og alle utenom én var kvinner. Politiet anser det som høyst sannsynlig at samme person står bak. FBI bistår i arbeidet med saken.

Australia prøver å skaffe en million vaksinedoser til Papa Ny-Guinea

Australia ber AstraZeneca og EU om en million vaksinedoser for å håndtere et urovekkende koronautbrudd i nabolandet Papa Ny-Guinea.

Ifølge offisielle tall har det totale smittetallet i landet nesten doblet seg siden første mars, og lave testrater har ført til bekymring for at smitten i det stille sprer seg i befolkningen. Den australske forespørselen kommer etter at Italia nylig nektet å tillate at en kvart million doser av AstraZenecas vaksine ble sendt til Australia.

19 ungdommer smittevern-anmeldt i Oslo

19 personer er anmeldt for smittevernbrudd etter at en rekke ungdommer samlet seg i et lokale på Vestli i Oslo. Én er anmeldt for vold mot politiet. Politiet ble varslet om ansamlingen av en turgåer.

Sju personer ble innbrakt og anmeldt for blant annet ordensforstyrrelse og forulemping av offentlig tjenestemann. Én er anmeldt for vold mot politiet.

Zuccarello med Wilds 4.000. mål i historien

Målvakt Kaapo Kahkonen hadde hele 31 redninger og holdt buret rent da Minnesota Wild slo Arizona Coyotes 3–0. Mats Zuccarello scoret det andre av Wilds mål.

Ifølge NHL var dette Wilds mål nummer 4.000. For nordmannen var dette det 134. målet i ligaen.

Japansk domstol vil anerkjenne likekjønnede ekteskap

En japansk domstol mener at landets manglende anerkjennelse av likekjønnede ekteskap er i strid med grunnloven, ifølge lokale medier.

Flere titalls homofile par reiste søksmål i 2019 i et forsøk på å tvinge regjeringen til å anerkjenne likekjønnede ekteskap. Mange har dermed ventet på kjennelsen fra domstolen i Sapporo, som anses som en milepæl.