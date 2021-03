Derfor går det ikke nattferje på Molde-Vestnes i helga

Nyheter

Ferjesambandet Molde-Vestnes vil være stengt mens arbeidene foregår nå i helga. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidene skjer i kjølvannet av problemene med en sylinder på ferjeleiet 1. mars.

Ferjekaos i Molde – vil ta flere timer å reparere Det var lang kø på ferjekaia i Molde mandag morgen som følge av trøbbel med ferjekaia.

Arbeidet starter kl. 23 fredag 19. mars og varer fram til lørdag morgen kl. 06.30.

Lørdag går ferja som normalt, fram til arbeidene starter igjen kl. 23 på kvelden og fortsetter fram til søndag morgen kl. 06.30.

Arbeidet medfører noen endringer i ferjerutene. Se endringer her.

Fredag: Siste avgang fra Vestnes: kl. 22:25 (tidligere avgang enn ruteplan - flyttet fra kl. 22:45)

Lørdag: Siste avgang fra Vestnes: kl. 22:25 (tidligere avgang enn ruteplan - flyttet fra kl. 22:30)

Nattlig støy

– Dessverre vil arbeidet føre til støy på natta i Molde sentrum siden det er stålkonstruksjoner som repareres. Vi beklager ulempene dette gir naboene til ferjekaia, sier seksjonsleder Jan Arild Johansen i Statens vegvesen i pressemeldinga.

Etter at en sylinder på kaia havarerte mandag 1. mars på morgenen, ble denne skiftet ut og ferjesambandet ble åpnet som normalt igjen etter ca. 4,5 timers jobb.

– Vi har i ettertid kontrollert resten av konstruksjonen og kommet fram til at det er behov for å skifte ut toppene på heisetårna, samt bytte sylinder også på sjøsida. Det er ikke mulig å gjøre dette arbeidet samtidig som ferja går i rute. Siden Molde-Vestnes er et av landets mest trafikkerte ferjesamband, må reparasjonene foregå i løpet av to netter kommende helg, sier Johansen.

Eventuelt etterarbeid vil foregå mellom avgangene påfølgende uke.