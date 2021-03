Nå tar Hustadvika fram en gammel plan for dette området

Nyheter

– Forslaget er ikke nytt. Det var innarbeidet i planene til Molde og Romsdal Havn (MRH) allerede i 2009. Interessen for prosjektet er enda større i dag. Det er en trend at mer gods skal over på sjø. Skal man konkurrere i det internasjonale markedet, er det kort avstand som gjelder. Da er det bra at den ligger nærme havet, sa Hustadvika-ordfører Tove Henøen til styret i Romsdal regionråd (ROR).